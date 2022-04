Laffontien-Brüder auf der Zielgeraden bei "DSDS"

Nur noch eine allerletzte Hürde müssen Gianni (17) und Harry (21) Laffontien nehmen, um in die Live-Shows von "Deutschland sucht den Superstar" einziehen zu können. Am kommenden Samstag werden sie in der finalen Recall-Runde antreten, um sich einen Platz in den Top 10 zu sichern.

In einem Amphitheater in Lecce/Italien werden die Brüder dafür dieses Mal einzeln für die Jury, bestehend aus Musikproduzent Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen treten und jeweils einen Song performen. Beide Brüder haben dafür Songs von Tom Jones zugeteilt bekommen. Während Gianni mit „Delilah“ überzeugen muss, geht es für Harry mit „It looks like I’ll never fall in love again“ ums Ganze.