Lernzentrum mit Lounge-Charakter

70.000 Euro investiert: Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen und Herforder Möbelfirma Febrü gestalten neue Räume für Schülerinnen und Schüler

So sieht es aus, wenn sich Schülerinnen und Schüler der OPG im Selbstlernzentrum aufhalten. Alle Möbel lassen sich jederzeit verschieben, so entstehen immer neue Lernszenarien

In Kooperation mit der Herforder Büromöbel-Firma Febrü ist, natürlich in enger Absprache mit den zukünftigen Nutzern des Raumes, ein ganz besonderer Ort zum Arbeiten und für den kreativen Austausch entstanden. „Wenn wir diesen Raum nutzen, sind wir produktiver. Hier ist es einfach schön und gemütlich. Und längst nicht so laut wie im Klassenraum“, betont Schülersprecherin Cara Volmer.