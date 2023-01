"Maxim Kowalew Don Kosaken" singen in Hiddenhausen

Der Chor "Maxim Kowalew Don Kosaken" ist am Mittwoch, 11. Januar, zu Gast in Hiddenhausen-Eilshausen. Er präsentiert aufgrund des Ukraine-Kriegs ein besonderes Programm.

Chor aus Weißrussland am 11. Januar zu Gast in Eilshauser Kirche

Der Chor Maxim Kowalew Don Kosaken ist am 11. Januar in Eilshausen zu hören.

Im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ singen die Maxim Kowalew Don Kosaken in der evangelisch-lutherischen Kirche in Eilshausen, Bünder Straße 342. Der Chor tritt dort am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr auf.

Das Publikum erwarten ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen. Das sakrale Programm richten sie eigentlich an der jeweiligen Jahreszeit aus. Diesmal wird der Chor aus Weißrussland aber seine Solidarität mit den Ukrainern durch ein individuelles Programm ausdrücken. Titel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ werden nichtsdestotrotz in der Kirche in Eilshausen zu hören sein.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Kowalew ist in Danzig geboren und Diplomsänger. Er erhielt zu Beginn seiner Karriere eine Vielzahl von Opernengagement, anschließend sang er in verschiedenen Chören und Volksmusikensembles. Nach vielen internationalen Erfahrungen sang er 1994 in einem Chor, aus dem sich später die Maxim Kowalew Don Kosaken herauskristallisierten. Sie wollen das musikalische Erbe der Kosaken in Westeuropa und Skandinavien wieder aufleben lassen.

Eintrittskarten für das Konzert in der Eilshauser Kirche kosten 28 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf kosten sie 25 Euro und werden an folgenden Adressen verkauft: Gemeindebüro Eilshausen, Erdbrügge 13 TMR-Reisecenter, Bünder Straße 349 in Eilshausen Reisecenter Reuter, Albert-Schweitzer-Straße in Löhne Buchhandlung Dehne, Lübbecker Straße 3 in Löhne und Lübbecker Straße 120 in Mennighüffen Tourist-Information Herford, Rathausplatz 2 sowie auf www.reservix.de