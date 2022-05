„Meist sind die Menschen einsichtig“

Ruthe war Hausmeister bei der Gemeinde, dann beim Baubetriebshof beschäftigt und nun ist auch er nach einem Lehrgang Verwaltungsfachangestellter. Ob der vielen Aufgaben ist Konrad dankbar, dass er seit einigen Wochen Verstärkung hat.

Zumeist sind Konrad und Ruthe gemeinsam in der Gemeinde unterwegs – schon allein aus Sicherheitsgründen. „Es beruhigt schon sehr, zu wissen, dass sie zu zweit sind“, gibt Ordnungsamtsleiterin Inge Beeskau zu. „Es kommt durchaus vor, dass Bürger auf Ansprache aggressiv reagieren“, ergänzt Kevin Konrad.

Er und sein Kollege sind unterwegs, um zum Beispiel darauf zu achten, dass Schüler ihren Müll nicht in anderer Leute Vorgarten werfen oder Hundehalter ihre Vierbeiner an die Leine nehmen. Zudem überwachen sie den ruhenden Verkehr. „Wir schreiben nicht gleich Knöllchen“, sagen die beiden. Sie setzen auf Verständigung. „Wir sprechen mit den Menschen oder verteilen Flyer an Hundebesitzer“, erklärt Florian Ruthe.

Ganz großes Thema sind aktuell die „Schrottsammler“, die verstärkt in der Gemeinde unterwegs sind. Hier sind die Außendienstler auf die Hilfe der beiden Bezirksbeamten angewiesen, da sie selbst nicht in den fließenden Verkehr eingreifen dürfen. „Wir fahren den Sammlern so lange hinterher, bis die Bezirksbeamten eingetroffen sind. Dann werden die erforderlichen Erlaubnisse wie Reisegewerbekarte/Gewerbeanmeldung, die Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Beschilderung der Fahrzeuge sowie die gesammelten Abfälle kontrolliert“, erklärt Konrad. Sind Metallsammler ohne Genehmigungen unterwegs, kann es vorkommen, dass das gesammelte Metall am Baubetriebshof abgeladen und anschließend entsorgt wird. Viele Bürger würden sich auch über die Schallzeichen, also die Musik der Schrottsammler-Fahrzeuge, beschweren. Das ist nämlich nicht erlaubt.

Ansonsten sind Kevin Konrad und Florian Ruthe mit Augenmaß unterwegs. Sie appellieren mit Präventionsmaßnahmen an die Einsicht der Betroffenen. Und nur in einigen Fällen sind weitere Schritte erforderlich. „Meist ist mit den Menschen zu reden“, sagen die beiden Außendienstler.