Migranten sollen „auch etwas zurückgeben“

Integrationsrat startet in neue Legislaturperiode – Hussien Khedr ist wieder Vorsitzender – „Ansprechpartner für alle Zugezogenen“

Hiddenhausen (WB)

Der Integrationsrat in Hiddenhausen hat in dieser Woche die Arbeit für die neue Legislaturperiode aufgenommen.In der Sitzung am Montagabend haben die Mitglieder Hussien Khedr (SPD) einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Karin Koteras-Pietsch