Mitmachaktion zu Trockenblumen-Kränzen wird in Hiddenhausen wiederholt

Hiddenhausen

Das Trend-Thema Trockenblumen-Kränze kam in der Veranstaltungsreihe „Kreativ im Café“ vor gut zwei Wochen so gut an, dass Besucher sogar abgewiesen werden mussten. Es gab einfach nicht genug Platz für alle im Café Alte Werkstatt. Wer seinerzeit nicht zum Zug kam, hat nun eine neue Chance.

Von Sonja Töbing