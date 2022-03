Jetzt könnte der tödliche Unfall vom 8. März in Hiddenhausen doch schneller aufgeklärt werden.

Beim Zusammenstoß mit diesem Motorrad kam am späten Abend des 8. März ein 58 Jahre alter Mann auf der Oberen Talstraße in Hiddenhausen ums Leben.

Der erst 18 Jahre alte mutmaßliche Motorradraser, der zunächst vom Unfallort geflüchtet und am Freitag gefasst worden war, will sich zu dem Vorfall einlassen. Das hat sein Anwalt Christian Thüner am Dienstag mitgeteilt. Man wolle zunächst Akteneinsicht beantragen und sich dann äußern. Sein Mandant sei „entsetzt über das Geschehen“.