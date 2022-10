Neubau könnte Platzproblem an der Grundschule in Oetinghausen lösen

Hiddenhausen

Steigende Schülerzahlen in Oetinghausen machen Investitionen in die dortige Grundschule notwendig. Wie die aussehen könnten, ist Thema in der aktuellen Sitzung des Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Hiddenhausen am Dienstagabend gewesen.

Von Stefan Wolff