Neuer Leiter für die Kita Buchenhof in Hiddenhausen

Er ist ein Pädagoge mit Herzblut und Skandinavien-Erfahrung: Mit Markus Wölk (36) hat die inklusive Kita Buchenhof in Schweicheln seit September einen neuen Leiter. Er übernimmt diese Aufgabe von Christian Henn (37), der zu einer wohnortnäheren Stelle gewechselt ist.

Markus Wölk will Kinder in ihren Stärken fördern

Markus Wölk neuer Leiter der Kita Buchenhof Markus Wölk (links) ist der neue Leiter der Kita Buchenhof. Gemeinsam mit Bereichsleiter Bertram Schwade will er vor allem das Thema Inklusion voranbringen.

„Schon die ersten Wochen haben gezeigt, dass auf uns als Kita-Team viele ganz unterschiedliche Themen warten“, sagt Markus Wölk. „Deshalb bin ich sehr gespannt auf die nächste Zeit!“

Zum einen werde es darum gehen, das Thema Inklusion noch weiter voranzubringen. Auf der anderen Seite dürften sich die Kita-Kinder und die Mitarbeiterinnen auf bauliche Modernisierung freuen, sagt Wölk.

Der dreifache Familienvater ist in Porta Westfalica aufgewachsen und lebt in Bünde. Nach seiner Erzieherausbildung zog es ihn für zwei Jahre nach Schweden und Norwegen. Die pädagogische Arbeit im Ausland und in anderen Sprachen zu erleben, sei „eine prägende Zeit“ gewesen. Später studierte Wölk Betriebspädagogik und Wissenspsychologie, anschließend arbeitete er im Großraum Bonn unter anderem als Fachberater und kommissarischer Kita-Leiter.

„Die Kinder bilden sich selbst“

Vor zwei Jahren ging es dann wieder zurück nach Ostwestfalen. Wie können wir die Kinder in ihren Stärken unterstützen? Das sei eine seiner ganz persönlichen pädagogischen Leitsätze. „Die Kinder bilden sich selbst“, erklärt Wölk. „Unsere Aufgabe ist es, ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten.“

Die Kita Buchenhof ist ein Angebot der Ev. Jugendhilfe Schweicheln. „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Wölk einen Kollegen dazugewinnen, der viel Erfahrung aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Pädagogik mitbringt“, sagt Bertram Schwade, zuständiger Bereichsleiter. „Er kann an die gute Arbeit des Kita-Teams anknüpfen und gleichzeitig die Weiterentwicklung vorantreiben.“ Mehr Informationen zur Kita gibt es online: www.ejh-schweicheln.de/kita