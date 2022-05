Noch ein Kind missbraucht?

Wegen Corona-Infektionen verschiedener Prozessbeteiligter mussten Verhandlungstermine aber immer wieder verschoben werden, so auch am Freitag. Dabei könnten sich die Vorwürfe gegen den Lkw-Fahrer noch ausweiten: Nach Informationen dieser Zeitung steht der Verdacht im Raum, dass sich der Mann an einem weiteren Kind vergangen hat. Es hatte als Zeuge in dem Prozess ausgesagt, der zum großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar