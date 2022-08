Oetinghausen freut sich aufs Dorfbrunnenfest

Feier am Wochenende (13./14. August) steht im Zeichen von Begegnungen und Bewegung

Hiddenhausen

Zum 25. Dorfbrunnenfest lädt an diesem Wochenende der SV 06 Oetinghausen ein. Das Fest beginnt am Samstag (13. August) um 19 Uhr. Dann sorgt DJ Stefan von Musikdreams rund um den Dorfbrunnen in Oetinghausen für Tanzstimmung.

Von Stefan Wolff