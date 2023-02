Vier Jahre ist König Jürgen Steffen nun im Amt. Doch in diesem Jahr wird sein Hof abtreten. Nach langer Pause gibt es wieder ein Schützenfest. Und da soll auch der Nachfolger für den König des Schützenvereins Oetinghausen ausgeschossen werden.

Eine besondere Ehrung, ein Ausblick auf die Termine und Vorstandswahlen: Das Programm der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Oetinghausen am Freitag (17. Februrar) war voll gepackt mit Tagesordnungspunkten. Eine Nachricht dürfte die Vereinsmitglieder aber besonders freuen: Nach langer Corona-Pause wird es wieder ein Schützenfest geben.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Bernd Guszausky, gab zunächst einen Rückblick auf die vergangenen Monate. Neben einem vereinsinternen Grillabend, der von den Mitgliedern sehr gut angenommen worden war, sprach Guszausky auch das zurückliegende Hoffest im Oktober vergangenen Jahres an. „Die Resonanz unseres Festes war natürlich nicht die, die wir uns erhofft haben“, berichtete Guszausky. „Deswegen soll es dennoch weitergehen.“

Erneut dankte Guszausky dem amtierenden König Jürgen Steffen und seinem Hof für die Treue und das „zur Stange halten“ in den vergangenen Jahren. Steffen geht mittlerweile coronabedingt in sein viertes Königsjahr. „Jetzt neigt sich deine Amtszeit aber wirklich dem Ende zu“, versprach Guszausky lächelnd. Damit steht fest: In diesem Jahr feiern die Schützen wieder ihr Schützenfest.

Ausblick auf die Termine 2023

Ein paar kleine Änderungen gibt es dennoch: Den beliebten Tanz in den Mai wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Das hat insbesondere mit den extrem gestiegenen Kosten zu tun, erklärt der Verein. Allein die Zeltbauer hätten ihre Preise mindestens verdoppelt. „Wir möchten ein Fest für die Bürgerinnen und Bürger machen. Den Eintritt, den man nehmen müsste, um den extremen Kostenanstieg zu decken, würde ein Zeltfest nicht rechtfertigen“, erklärte Guszausky.

Das Risiko sei einfach zu hoch, sagte der Vorsitzende, der das vergangene Hoffest mit rückläufiger Resonanz noch im Hinterkopf hat. Am 13. Mai findet dafür eine Maiparty statt. Damit läuten die Oetinghauser Schützen ihr Schützenfest ein. Die Veranstaltung soll ohne Uniform stattfinden, denn es soll eine Party für alle sein.

Schützenfest am 14. Mai

Auf die Maiparty folgt dann am Sonntag, 14. Mai, das traditionelle Schützenfest, bei dem König Jürgen und sein Hof würdig verabschiedet werden sollen. Eine Woche vorher wird auf dem Schießstand vereinsintern sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin ausgeschossen.

An diesem Schützensonntag wird es neben der Proklamation auch wieder eine Tombola geben, hieß es bei der Jahreshauptversammlung, während der auch einige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt wurden.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Die Anstecknadel für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Werner Gritzan, Hans-Georg Romanowski, Pascal de Raay und Stefan Masur. Für 25-jährige Vereinstreue wurden König Jürgen Steffen, Lars Behrens und Jörn Wessel ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung erhielt die Geschäftsführerin des Vereins: Brigitte Oestreich wurde für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Eine seltene Ehrung, die den Vorsitzenden besonders freute: „50 Jahre im Verein zu sein und dann noch als aktives Vorstandsmitglied, das ist wirklich eine tolle Sache!“ Neben einer Ehrennadel erhielt Oestreich auch eine Urkunde.

Zur Wahl standen in diesem Jahr die Posten des 2. Vorsitzenden und einer Kassenprüferin. Der amtierende 2. Vorsitzende, Manfred Hempelmann, wurde von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Neue Kassenprüferin für die nächsten zwei Jahre ist Elke Meyer zur Heide.