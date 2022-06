Offene Gartentore: Johannes-Falk-Haus aus Hiddenhausen ist erstmals dabei

So schön kann ein Schulgarten sein

Hiddenhausen

Eine interessante Mischung erwartet Besucher am Sonntag im Schulgarten des Johannes-Falk-Hauses. Erstmalig nimmt die Bildungseinrichtung mit ihrem 1.000 Quadratmeter großen Garten an den Offenen Gartentoren im Kreis Herford teil und zeigt ihren Nutzgarten, der sich mehr und mehr in eine Artenschutzzone verwandelt.

Von Daniela Dembert