Pause für das Gedankenkarussell

Hiddenhausen

Die zweite Rundtour im Rahmen unserer Wanderserie in Hiddenhausen führt HK-Mitarbeiterin Sonja Töbing tief hinein in den Schweichelner Wald – etwa sieben Kilometer gilt es zu bewältigen. Die Strecke ist dank so manchem An- und Abstieg durchaus anspruchsvoll, festes Schuhwerk ist Pflicht.

Von Sonja Töbing