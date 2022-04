Pflanzenmarkt auf Gut Hiddenhausen stimmt auf den Frühling ein

Stauden, Vogelhäuschen, Gartendeko und allerlei Kulinarisches erwartet Interessierte am Samstag (30. April) auf Gut Hiddenhausen. Dort findet der Frühlingspflanzenmarkt statt.

Alles, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt, finden Besucher von 11 bis 17 Uhr auf Gut Hiddenhausen. Die Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) OWL lädt in Kooperation mit dem Verein zur Erhaltung des Guts-Parks, der Kulturwerkstatt und dem Holzhandwerksmuseum zum Frühlingspflanzenmarkt ein.

An 27 Ständen finden Besucher neben verschiedensten Staudenarten auch einige Gehölze sowie handgefertigte Vogelhäuschen, Fledermauskästen und kunsthandwerkliche Gartendekorationen. „Unter den Staudenfreunden gibt es einige, die für sich einen Schwerpunkt gefunden haben. Lisa von Bargen hat zum Beispiel über 700 Funkienarten, von denen sie einige mitbringen wird“, berichtet Ilse Holz-Wächter.

Sie selbst sei Spezialistin für Taglilien. Auch Pfingstrosen würden an einem Stand in großer Zahl angeboten. „Da sind auch ausgefallene Sachen für Sammler dabei.“ Reichlich Literatur gibt es am Stand der GdS. Die Vorsitzende Claudia Plake hat einen Bücherflohmarkt zu verschiedensten Gartenthemen zusammengetragen.

Unter den Staudenfreunden finden sich einige Berufsgärtner, bei denen Pflanzen in größerer Anzahl gekauft, beziehungsweise nachbestellt werden können. Jedoch geht es bei diesem Markt nicht ums Kommerzielle, sondern um den Austausch unter Gartenfreunden. Über den Tresen gehen nicht nur Blumen, sondern auch Tipps zu Anpflanzung und Pflege und ganz nebenbei wird ein Beitrag zur Artenvielfalt in heimischen Gärten geleistet.

Eine stimmige Ergänzung zum Pflanzenverkauf wird von der Kulturwerkstatt geboten: Bei einer Schmiedevorführung entstehen dekorative Objekte für den Garten. Auf dem Areal rund um das Café Alte Werkstatt (CAW) präsentieren sich der Kreisheimatverein mit regionalen Kochrezepten und die Uganda-Initiative, die ugandische Handarbeiten verkauft. Natürlich gibt es auch allerlei Kulinarisches: Bratwurst im Holzhandwerksmuseum, Kaffee, Kuchen und Apfelsaft im CAW sowie Kuchen und Quiche in der Kulturscheune. Am Teichhaus werden Waffeln gebacken.