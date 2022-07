Bünder bei Ladendiebstahl in Hiddenhausen erwischt 

Mitarbeiter beobachtet vier Männer und hindert sie an der Flucht

Hiddenhausen/Bünde

Drei Bünder und ein Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland haben am Freitag versucht, Tabakwaren und Bekleidung aus einem Lebensmittelgeschäft in Hiddenhausen zu stehlen. Der Versuch gegen schief.