Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Hiddenhauserin

Das war ein Polizeieinsatz, der in Hiddenhausen für interessierte Blicke gesorgt hat: In der Nacht zu Mittwoch ist über Schweicheln ein Hubschrauber der Polizei gekreist. Gesucht worden war eine 54-Jährige.

Die Diskussion in den sozialen Netzwerken ging kurz danach los. Die ersten berichteten über die Sichtung des Hubschraubers und fragten, was es damit auf sich haben könnte.

Wie Polizei-Sprecher Uwe Maser gestern auf Anfrage erklärte, hatte sich der besorgte Ehemann der 54-Jährigen am Dienstag gegen 14 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass seine Frau vermisst werde. Die Suche sei schnell aufgenommen worden, denn bei diesen Temperaturen bestehe „Gefahr für Leib und Leben“, so Maser. Auch darüber hinaus sei die 54-jährige Frau aus Schweicheln hilfebedürftig.

„Wir wollten nichts unversucht lassen“, sagt Maser mit Blick auf den Polizei-Hubschrauber, der in der Nacht zu Einsatz kam. Darin findet sich eine Wärmebildkamera, mit der die Polizisten bei den niedrigen Temperaturen hofften, die vermisste Frau zu finden.

Doch wo sie sich aufhalten könnte, sei gänzlich unklar gewesen. Vorangegangen war dem Hubschrauber-Einsatz eine Suche am Boden an allen Adressen, an denen sich die 54-Jährige potenziell aufhalten könnte.

Letztlich kann die Frau jedoch weder am Boden noch aus der Luft gefunden werden. „Es war nicht auszuschließen, dass sie ihren Radius erweitert hat“, sagt Uwe Maser. Die Suche sei nach mehreren Stunden in der Nacht abgebrochen worden.

Ein positives Ende nahm die Aktion trotzdem: Der Ehemann meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei und teilte ihr mit, dass seine Frau zurück nach Hause gekehrt sei.