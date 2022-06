Prozess nach Schüssen auf Polizisten in Hiddenhausen

Hiddenhausen/Biel...

Der 39-Jährige, der am Freitag in Hiddenhausen mit einem Schuss einen Polizisten des Bielefelder Spezialeinsatzkommandos (SEK) leicht verletzt haben soll, sitzt seit Samstag in Bielefeld im Gefängnis. Ein Ermittlungsrichter des dortigen Amtsgerichts ordnete Untersuchungshaft an.

Von Daniel Salmon und Bernhard Hertlein<br>