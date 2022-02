Prozess um Bluttat in Eilshausen beginnt von vorn

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hatte die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Bielefeld im November 2020 Ismet A. (32) zu achteinhalb und Ferhan (34) A. zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Sie sollen im Mai 2019 auf einem Parkplatz in Eilshausen den damals 30-jährigen Raschad A. erstochen haben. Die Revisionsverhandlung hat am Donnerstag begonnen.

Die Anwälte der Brüder gingen in Revision, weil im ersten Prozess vor dem Landgericht nicht der Nachweis erbracht worden sei, wer der beiden Brüder bei der Tat das Messer geführt habe. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ließ die Revision zu. So musste der Prozess neu aufgerollt werden. Auftakt war am Donnerstag vor einer neuen Kammer unter Vorsitz von Richter Christoph Meiring.