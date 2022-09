Regenbogen-Feen und tanzendes Popcorn

Tanztheater Gladys aus Hiddenhausen probt für Aufführung von „Caféhausgeschichten“ in Enger

Hiddenhausen/Enger

Socken und Schuhe fliegen durch die Gegend, Haargummis wechseln die Besitzerinnen, in unzähligen Pappkartons warten Kostüme und Accessoires auf ihren großen Auftritt. 120 Elevinnen und Eleven des Hiddenhausener Tanztheaters Martina Gladys proben für die erste große Aufführung nach Beginn der Corona-Pandemie am Sonntag, 25. September, in der Aula des Widukind-Gymnasiums Enger.

Von Sonja Töbing