Reichlich Programm und ein Ort zum Chillen

Haus der Jugend in Lippinghausen ist von Montag bis Freitag geöffnet – Workshop in den Osterferien

Hiddenhausen

Das Haus der Jugend in Lippinghausen ist für die jungen Leute in der Gemeinde von unschätzbarem Wert. Gerade jetzt in der Pandemie brauchen die Kids diesen Ort, um Freunde zu treffen, zu chillen, Gemeinschaft zu erleben. Nächste Highlight wird ein Musikworkshop in den Osterferien sein.

Von Karin Koteras-Pietsch