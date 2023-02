SB-Pavillon in Hiddenhausen zeitweise außer Betrieb

Am NP-Markt in Oetinghausen ist der SB-Pavillon außer Betrieb gewesen. Grund war eine defekte Tür.

Ein Vandalismus-Schaden, so erläutert Pressesprecher Peter Platz, könne in diesem Fall ausgeschlossen werden. Seit Samstag (4. Februar) ist der SB-Pavillon auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Oberen Talstraße in Oetinghausen außer Betrieb gewesen.