Schmiedehandwerk vorgestellt

Hiddenhausen

Es knattert, brummt und qualmt am Samstag auf dem Gelände der ehemaligen Maurerfirma an der Mühlenstraße in Hiddenhausen. Der Vorsitzende der Motoren- und Traktorenfreunde Hiddenhausen, Edelhard Altmann, nutzt es heute, um 14 Motoren und diverse Traktoren zu präsentieren.

Von Niklas Gohrbandt