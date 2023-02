Schneeglöckchenfest wird auf Gut Bustedt gefeiert

Veranstaltung am 25. Februar in Hiddenhausen

Schneeglöckchen ist gleich Schneeglöckchen - könnte man meinen. Dem ist aber nicht so. Mehr als 1000 verschiedene Sorten der weißen Blume gibt es. Und eine Auswahl davon präsentiert sich am 25. Februar während des Schneeglöckchenfestes auf Gut Bustedt in Hiddenhausen.