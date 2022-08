Schöneres Lippinghausen: Los geht‘s 2023

In Lippinghausen soll in den kommenden Jahren viel Geld verbaut werden. Rechnet man alle geplanten Maßnahmen zusammen, kommen Kosten von 13 Millionen Euro zusammen. Um das umfangreiche Vorhaben zu strukturieren, wurde im Gemeindeentwicklungsausschuss eine Prioritätenliste vorgestellt.

Erstellt hat diese Prioritätenliste die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft in Bielefeld) in Absprache mit der Gemeinde Hiddenhausen. Unterschieden wird in Maßnahmen der Priorität A und der Priorität B. Vordringlich ist das Maßnahmenbündel der Gruppe A und die Kosten dafür belaufen sich daher zunächst auf lediglich 7,4 Millionen Euro. Das trug Laura Schäfer von der DSK im Gemeindeentwicklungsausschuss vor.

Zur Priorität A gehören der Schulhof der Olof-Palme-Gesamtschule (OPG) sowie das Rathausumfeld einschließlich Haus des Bürgers und Haus der Jugend. Die Maßnahmen sind Teil des so genannten ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept), das Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln ist. Bei den Kosten könne man mit Zuwendungen von Bund und Land in Höhe von 4,436 Millionen Euro rechnen, für die Gemeinde blieben dann noch knapp drei Millionen Euro Eigenanteil.

Auf der Prioritätenliste B stehen Straßenbaumaßnahmen. Unter anderem deshalb, weil noch nicht klar ist, wie die Pestalozzistraße gestaltet werden soll. Zudem sind perspektivisch die Aufwertung verschiedener Spielplätze, die barrierefreie Umgestaltung von Mittelpunkt- und Rathausstraße oder die Herstellung eines Klimagartens geplant. Diese Maßnahmen sollen nach 2030 in Angriff genommen werden.

Wünsche von Bürgern werden berücksichtigt

In Gruppe A schlagen Vorbereitungs- und Begleitmaßnahmen wie die Neuaufstellung des ISEK „Lippinghausen 2030“, die Unterstützung der Gemeinde durch externe Dienstleister, ein Barriereatlas, die Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Information der Bürger mit insgesamt 415.000 Euro zu Buche (Fördermittel 249.000 Euro/Eigenanteil 166.000 Euro).

Für die barrierefreie Aufwertung des Rathausumfeldes und die Aufwertung des Schulumfeldes der OPG sollen knapp 3,9 Millionen Euro ausgegeben werden (2,3 Millionen Euro Fördermittel/1,5 Millionen Euro Eigenanteil. Für Umbau und energetische Sanierung des Hauses des Bürgers/Gemeindebücherei und des Hauses der Jugend wurden 3 Millionen Euro veranschlagt (1,8 Millionen Euro Fördermittel/1,2 Millionen Euro Eigenanteil).

In die Neugestaltung des Außengeländes der OPG wurden Bürger-, Schüler- und Lehrer-Wünsche mit einbezogen. Da geht es unter anderem um barrierefreie Zugänge zu Spielfeldern, Sitz- und Picknick-Möbel, teils auch überdacht, eine andere Anordnung der Spielgeräte, eine separate Fahrradabstellfläche, Bepflanzungen und Pausenräume. Die Machbarkeitsstudie wurde von Vertretern des Planungsbüros Wolf aus Rietberg vorgestellt und vom Ausschuss einstimmig beschlossen. Die Maßnahmen in der Prioritätenliste A sollen zeitnah angegangen werden und bis 2030 abgeschlossen sein.

Rat muss bis 29. September entscheiden

Mit insgesamt 433.312 Euro sind Maßnahmen veranschlagt, die schon in 2023 umgesetzt werden sollen. Förderfähig sind davon 383.300 Euro, die Städtebauförderung im STEP 2023 in Höhe von 230.000 Euro (60 Prozent) muss bis 30. September beantragt werden. Nachdem der Gemeindeentwicklungsausschuss am Montag seine Zustimmung gegeben hat, muss nun noch der Rat am 29. September darüber entscheiden.

Konkret geht es für 2023 um folgende Maßnahmen: die Neufaufstellung des ISEK „Lippinghausen 2030“ inklusive Machbarkeitsstudie Aufwertung Schulumfeld Olof-Palme-Gesamtschule. Laut Laura Schäfer ist beides bereits geschehen und soll mit den Fördermitteln refinanziert werden.

Weitere Maßnahmen sind das Prozessmanagement wie Fördermittelmanagement, Kosten- und Finanzierungsplanung, Begleitung öffentlicher Baumaßnahmen oder die Förderberatung privater Bauherren; Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung (Tag der Städtebauförderung), ein Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitskonzept Haus der Begegnung, Barriereatlas „Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“; Aufwertung des Spielplatzes Max-Planck-Weg sowie das Haus- und Hofflächenprogramm inklusive Fassadenbegrünung und Wohnumfeldgestaltung.