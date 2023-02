Amok-Alarm an Hiddenhauser Schule: „Wir arbeiten das jetzt auf“

Ein Amok-Alarm sorgt an einer Schule für einen Ausnahmezustand. Lehrer, Eltern und Schüler nimmt solch eine Situation mit. Diese Erfahrung macht gerade auch Andreas Neifer, Schulleiter der Eickhofschule in Hiddenhausen, einen Tag nach dem Amok-Alarm.

Aufgrund einer Amokdrohung war die Polizei an der Eickhofschule in Hiddenhausen im Einsatz gewesen. Für Schüler wie für Lehrkräfte eine emotional herausfordernde Situation.

Einige Schüler haben im Unterricht am Dienstag vor allem einen Wunsch: Sie möchten reden über das, was sie am Vortag in ihrer Schule erlebt haben. Ein 14-jähriger Schüler hatte dort am Montagmorgen eine Gewalttat angedroht.