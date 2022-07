Schweichelner Schützen dürfen mit „Layla“ feiern

Hiddenhausen

Der Gassenhauer „Layla“ spaltet die Nation. Während viele Menschen das Lied regelrecht feiern, so dass es seit drei Wochen auf Platz eins der Single-Charts ist, verbannen es einzelne Veranstalter aus ihrem Programm. Nicht so der Schützenverein Schweicheln-Bermbeck. Beim Schützenfest am Wochenende darf der Party-Hit erklingen.

Von Hartmut Horstmann