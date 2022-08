Sie hat das Café Miteinander in Hiddenhausen mit aufgebaut

Sozialarbeiterin Yvonne Kielsmeier-Seele geht in den Ruhestand

Hiddenhausen

Sprachkurse, Mutter-Kind-Treffen oder ein Kaffeetrinken für Wohnungslose: Dass all diese Angebot im Café Miteinander in Hiddenhausen entstanden sind, ist der Verdienst von Yvonne Kielsmeier-Seele. Nun ist sie in den Ruhestand verabschiedet worden.