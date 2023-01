Sokratherm sorgt für Strom und Wärme in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter und damit sind auch weiter Menschen vor Ort von Hilfe abhängig. Das Unternehmen Sokratherm leistet aktuell einen Beitrag für eine sicherere Strom- und Wärmeversorgung. Mobile Blockheizkraftwerke machen es möglich.

Die Hiddenhauser Firma Sokratherm hat bereits zwei mobile Blockheizkraftwerke in die ukrainische Stadt Charkiw geliefert, im Februar sollen drei weitere folgen.

Die harten Wintermonate stellen die Menschen in der Ukraine vor extreme Herausforderungen. Die Energieinfrastruktur ist in weiten Teilen des Landes zusammengebrochen, der Bedarf an Kapazitäten zur Strom- und Wärmeerzeugung ist enorm.