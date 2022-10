Lesung für Kinder in der Gemeindebücherei Hiddenhausen am 16. November

Hiddenhausen

Eine Lesung für Kinder ab vier Jahre bietet die Gemeindebücherei in Hiddenhausen am Mittwoch (16. November) an. Ab 16.30 Uhr werden spannende Abenteuer aus Mullewapp erzählt.