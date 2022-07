Bei Mäharbeiten: Stoppelfeld brennt in Hiddenhausen

Gut 500 Quadratmeter Stoppelfeld haben am Montagnachmittag in Hiddenhausen gebrannt. Etwas abseits der Herforder Straße stand ein Feld in Flammen.

Auf diesem Stoppelfeld etwas abseits der Herforder Straße in Hiddenhausen, ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Von den Brandspuren ist allerdings kaum noch etwas zu sehen. Das Feld wurde mit einem Trecker gegrubbert, das Feuer damit praktisch umgegraben.

Gut 500 Quadratmeter Stoppelfeld haben am Montagnachmittag in Hiddenhausen gebrannt. Etwas abseits der Herforder Straße stand ein Feld in Flammen. Wie Einsatzleiter Nicholas Jost (Freiwillige Feuerwehr Hiddenhausen) mitteilte, war das Feld bei Mäharbeiten in Brand geraten. Zur Ursache konnte er allerdings keine Angaben machen.

Mit einem Trecker sei das Feld gegrubbert worden, sodass das Feuer umgegraben wurde. Dafür war der Trecker immer wieder in die Runde über die große brennende Fläche gefahren. Die Feuerwehr war derweil mit Löscharbeiten am unteren Rand des Feldes beschäftigt. Hinter einer Böschung verläuft eine Bahnlinie. „Wir haben erst erwägt, die Bahnlinie zu sperren. Es gab eine erhebliche Rauchentwicklung“, erklärte Nicholas Jost. Doch das sei schließlich nicht notwendig gewesen.

Nachdem der Mähdrescher auf Glutnester untersucht worden war, fuhr er unter Aufsicht der Feuerwehr eine Runde über das Feld. Foto: Angelina Zander

Auch der Mähdrescher wurde von den Feuerwehrleuten genau untersucht. „Wir haben kleinste Brandnester am Mähdrescher gefunden.“ Nach der Kontrolle – auch mit der Wärmekamera – drehte der Mähdrescher noch eine Runde unter Beobachtung der Feuerwehrleute auf dem Feld. Man wollte ausschließen, dass er Feuer fängt. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr ihren Einsatz größtenteils beendet.

Ausgerückt waren Feuerwehrleute aus Hiddenhausen sowie von der Löschgruppe Schweicheln, Unterstützung gab es vom Kreis. Wie Jost berichtete, war es der erste Einsatz auf einem brennenden Stoppelfeld in Hiddenhausen in dieser Saison, generell sei die Feuerwehr insgesamt zu zwei dieser Einsätze ausgerückt.