Stromausfall in vielen Ortsteilen von Hiddenhausen

Plötzlich ist es dunkel, der Kühlschrank summt nicht mehr und der Fernseher ist aus: Der Strom ist ausgefallen. Mit dieser Situation mussten am Wochenende einige Hiddenhauser umgehen.

In der Nacht zu Sonntag (31. August) herrschte in vielen Ortsteilen von Hiddenhausen plötzlich Stromausfall. Während die ersten Haushalte schon nach einer halben Stunde wieder am Netz waren, mussten andere eine Stunde warten, bis sie wieder Strom hatten. Das berichtet auf Anfrage Maria Pottmeier-Rath, Pressesprecherin des Unternehmens Westfalen Weser.