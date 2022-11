Sundern soll eine neue Kita bekommen

Erste Pläne für Neubau an der Straße Am Uphof vorgestellt

Hiddenhausen

Die Stephanusgemeinde in Hiddenhausen plant den Neubau ihrer Kita in Sundern. Erste Pläne stellten am Dienstagabend Pfarrer Dr. Kai-Uwe Spanhofer und Architekt Armin Cawalla (Bäunker & Cawalla in Rödinghausen) dem Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss vor, der im Haus des Bürgers tagte.

Von Stefan Wolff