Thema Demenz ins Bewusstsein rufen

In Hiddenhausen findet am 4. September der Aktionstag „Move for Dementia“ statt

Hiddenhausen

Musik, Tanz, Sport und Spiel: Am Sonntag, 4. September, ist von 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr richtig was los auf dem Rathausplatz in Hiddenhausen-Lippinghausen. Das Anliegen aber, was die Veranstalter bewegt, ist ein ernstes, nämlich das Leben mit Demenz.

Von Stefan Wolff