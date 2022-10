Tipps zum Energiesparen im Café Miteinander

Diese Frage beschäftigt derzeit wohl fast jeden: Wie kann ich in den kommenden Wochen besonders effektiv Energie sparen, um etwas gegen die enorm gestiegenen Kosten zu tun und möglichst gut durch den Winter zu kommen?

Verbraucherzentrale informiert in Hiddenhausen

Wie lassen sich Heiz- und Stromkosten senken? Vor allem darüber will die Verbraucherzentrale im Café Miteinander in Hiddenhausen informieren.

Tipps zu diesem Thema gibt die Verbraucherzentrale NRW bei einer Veranstaltung im Café Miteinander am Rathausplatz in Hiddenhausen am kommenden Mittwoch, 12. Oktober. Der Schwerpunkt soll dabei auf Informationen und Tipps zum Senken von Heiz- und Stromkosten gelegt werden.

Die Veranstalter versprechen, dass alle Fakten anschaulich und unterhaltsam präsentiert werden sollen. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 17 Uhr.

Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bei Katrin Herking von der Gemeinde Hiddenhausen gebeten unter Telefon 05221/964 232 oder per Mail an: [email protected]