Trauer um Fritz Elbracht

Die Gemeinde Hiddenhausen trauert um das langjährige Ratsmitglied Fritz Elbracht. Der frühere Unternehmer aus der Verpackungsbranche ist am 3. August im Alter von 76 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Von 1989 bis 1999 engagierte sich Elbracht für die CDU im Hiddenhauser Rat und in anderen Gremien. Er war Mitglied in verschiedenen Fachausschüssen und stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses.

„Er hat sich während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit ganzer Kraft zum Wohle der Bürger und für seine Heimatgemeinde eingesetzt“, heißt es in einem Nachruf von Bürgermeister Andreas Hüffmann. Durch seine Menschlichkeit, Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft habe sich Elbracht „bei allen Achtung und Wertschätzung“ erworben. „Wir werden das Andenken an ihn stets in Ehren halten.“

Fritz Elbracht ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: Christina Bode

Elbracht war nach seiner Zeit im Hiddenhauser Rat von 1999 bis 2009 im Kreistag für die CDU aktiv. 2012 trat er allerdings aus der CDU aus. „Fritz Elbracht hat stets ein offenes Wort gepflegt, sagte deutlich und klar, was er von einer Sache hielt“, blickt Landrat Jürgen Müller auf die Zusammenarbeit zurück.

Auch nach dem Ausscheiden als Kreistagsmitglied habe Elbracht den Kontakt zum Kreis gehalten. „Er war in seiner ganz eigenen Art ein sehr angenehmer Mensch“, sagt Müller im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.