Trockener Schlamm fast so hart wie Beton

Mit Werkzeug ins Hochwassergebiet: Eine Gruppe aus Azubis und Projektteilnehmenden der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln ist in die Eifel gereist, um beim Wiederaufbau zu helfen. Mit ihren Ausbildern Sabine Tuxhorn und Jörg Hampel-Vogt haben sie drei Tage lang angepackt, um die vielerorts noch sichtbaren Flutschäden zu beseitigen.

Die Gärten im Flutgebiet wieder herzurichten, ist harte Arbeit. Den getrockneten und verdichteten Schlamm abzutragen sei fast so, als müsse man Beton stemmen, sagt Jörg Hampel-Vogt, Ausbilder bei der Jugendhilfe Schweicheln.

„Man sieht es wirklich noch an jeder Ecke“, sagt Jörg Hampel-Vogt. Es sei jetzt schon einige Monate her, dass die Flut die Region getroffen habe. Aber die zerstörten Häuser prägten immer noch das Bild vor Ort, viele Gebäude warten noch auf den Abriss.

Es war bereits der zweite freiwillige Arbeitseinsatz der jungen Erwachsenen aus dem Bereich Berufliche Integration der Ev. Jugendhilfe Schweicheln. „Unsere Auszubildenden wollten unbedingt noch mal zurück. Sie haben einfach gemerkt, wie dankbar die Menschen für jede helfende Hand sind“, sagt Sabine Tuxhorn.

Viele Haushalte warteten vergebens auf Handwerker, besonders ältere Menschen müssten weiter improvisieren. So haben die Azubis aus dem Bereich Maler zum Beispiel das Treppenhaus einer Seniorin (85) gestrichen, die seit der Flut nur noch im ersten Stock ihres Hauses leben kann. „Das Erdgeschoss ist noch nicht wieder bewohnbar“, erklärt Sabine Tuxhorn.

Die Auszubildenden aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau haben den Garten einer Seniorin von Schlamm befreit, den der benachbarte Bach eingetragen hatte. „Mittlerweile ist es fast so, als müsste man Beton stemmen“, sagte Jörg Hampel-Vogt. So sehr sei der Schlamm getrocknet und verdichtet.

In einem anderen Garten haben die Azubis Schäden beseitigt, die durch Unterspülung entstanden waren. „Wir haben richtig viel Erde bewegt“, sagt Hampel-Vogt. Entsprechend anstrengend sei es gewesen.

Zwischendurch seien die Azubis aber immer wieder gut versorgt worden. Zum Dank habe zum Beispiel eine Rentnerin die Gruppe mittags mit selbstgekochter Suppe versorgt. Zum Ausklang ging es für die Gruppe noch mal ins Restaurant zum gemeinsamen Essen.

Die Baustellen der freiwilligen Helfer lagen dieses Mal vor allem in der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen. Der Kontakt in die Region an der Grenze zu Belgien war über eine Kollegin der Jugendhilfe zustande gekommen, Hellenthal ist ihre alte Heimat.

Die Kosten für den Arbeitseinsatz wurden zum Teil über Spenden finanziert. Mehr Infos gibt es auf den Internetseiten der Jugendhilfe.