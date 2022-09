Überfall auf Tankstelle: Mitarbeiterin mit Messer bedroht

Mit einem Messer hat ein bislang unbekannter Räuber die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Hiddenhausen bedroht. Jetzt sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach ihm.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann am 15. Juli eine Tankstelle an der Bünder Straße in Hiddenhausen überfallen haben. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die anwesende Kassiererin und Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen.

Anschließend soll der Gesuchte das Bargeld sowie mehrere Pakete mit Zigarillos aus der Auslage entnommen haben. Er steckte das Diebesgut in einen Rucksack und flüchtete aus der Tankstelle.

Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung des unbekannten Mannes. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts in Bielefeld erfolgt daher nun die Fahndung. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto beziehungsweise kann Angaben zu dieser Person machen? Der Täter wird mit circa 170cm großer und schlanker Statur beschrieben. Er trug eine graue Baseball-Kappe, ein graues Oberteil und eine lockere, dunkle Hose. Insgesamt hatte der Täter ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.