Umfassende Ermittlungen nach Amok-Drohung in Hiddenhausen

Hiddenhausen

Was ist am Montag, 20. Februar, genau an einer Hiddenhauser Schule vorgefallen, dass ein Amok-Alarm ausgelöst worden ist? Dieser Frage gehen die Ermittler nun auf den Grund. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, stellt der Herforder Anwalt Christian Thüner in Aussicht.