Unfall in Hiddenhausen: VW Touran wird gegen Hauswand geschleudert

An der Kreuzung von Mühlenstraße und Eilshauser Straße ist am Mittwochabend (30. November) ein Verkehrsunfall passiert, bei dem die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-jähriger Hiddenhauser mit seinem VW Touran gegen 17.10 Uhr auf der Mühlenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Eilshauser Straße überqueren, um über die Ziegelstraße geradeaus weiterzufahren. Zeitgleich ordnete sich rechts neben ihm ein Sprinter-Fahrer ein, der nach rechts in Richtung Oetinghausen abbiegen wollte.

Möglicherweise nahm der Sprinter dem 25-Jährigen kurzzeitig die Sicht. Beim Überqueren übersah der Touran-Fahrer jedenfalls einen von rechts kommenden Citröen Belingo. Dessen 27-jähriger Fahrer aus Hiddenhausen war auf dem Weg von Oetinghausen nach Eilshausen.

Zwei Kinder bleiben unverletzt

Der Touran und der Belingo kollidierten so heftig, dass der VW nach links in einen Vorgarten und dort gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Der Citröen wurde ebenfalls so stark beschädigt, dass beide Fahrzeuge im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden mussten.

Im VW Touran saßen neben dem Fahrer noch zwei Kinder, die dank guter Rückhaltesicherungen unverletzt blieben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.