Veranstaltungsreihe „Kreativ im Café“ in Hiddenhausen startet am 8. Januar

Hiddenhausen

Das Café Alte Werkstatt in Hiddenhausen feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Und natürlich bietet Inhaberin Anna von Consbruch auch 2023 wieder die beliebte Veranstaltungsreihe „Kreativ im Café“ an. Acht heimische Künstlerinnen präsentieren an acht Sonntagen ihre Werke und bieten teilweise sogar Mitmachaktionen an.

Von Sonja Töbing