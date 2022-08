Viel Applaus für Elua Two in Hiddenhausen

Gitarrenriffs, die zum Fingerschnippen einladen und eine Soul-Stimme, die man sowohl in einem dunklen Jazz-Keller, als auch auf der Wiese vor dem Café Alte Werkstatt auf Gut Hiddenhausen genießen kann. Das Duos Elua Two, das auf den letzten Drücker für die aus Krankheitsgründen abwesende Christina Lux eingesprungen war, begeisterte die Zuhörer beim Konzert im kleinen Park.

Musizieren seit gemeinsamen Zeiten an der Uni miteinander: Marlene und Nils vom Duo Elua Two aus Osnabrück.

Kennengelernt hat sich musikalische Zweiercombo aus Marlene und Nils 2016 an der Uni. Bei Studenten-Sessions wurde gejammt, schnell war eine gemeinsame musikalische Linie aus R’n’B und Pop gefunden. Das Duo Elua Two mit Marlene am Mikro und Nils an der Gitarre war geboren.

Seitdem setzen die Osnabrücker überwiegend auf selbstgeschriebene Songs: Einer handelt von Captain Cool und ist noch vor Corona, der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg geschrieben worden. Das Leben in Zeiten des Kapitalismus wird darin kritisch unter die Lupe genommen. Aber auch gecoverten Lieder wie „Strawberry Fields“ von den Beatles oder „Isn´t she lovely“ von Stevie Wonder verleiht das Künstlerpaar einen eigenständigen Musik-Charakter.

Auf die Idee für „Konzerte im kleinen Park“ kamen Günter Scheding und Anna von Consbruch. In diesem Jahr findet bereits die dritte Auflage der Veranstaltungsreihe auf Gut Hiddenhausen statt. „Der Erlös des Konzertes kommt den Musikern zugute“, teilt Scheding als Moderator des Nachmittags mit.

Mehr als ein Ersatz

Mit Unterstützung der Gemeinde Hiddenhausen und der Kirchengemeinde ist es möglich, die Konzerte bei freiem Eintritt anzubieten. Dies rentierte sich gut, weil die Musikveranstaltungen gut besucht werden.

„Wir sind sehr froh, dass wir als Ersatz für Christina Lux zwei junge Leute gewinnen konnten, da somit Generationen aufeinander treffen und in Kommunikation treten können", sagt Scheding. Wichtig ist ihm außerdem zu betonen, dass Elua Two nicht einfach nur ein Ersatz für die erkrankte Christina Lux sind. „Marlene und Nils haben eine eigenständige Geschichte zu erzählen“, lobt Scheding.

Für das leibliche Wohl der Konzertbesucher gab es süße Speisen wie Kuchen und Nussecken. Wer es herzhafter wollte, konnte bei Bratwurst, Brezeln und Erdnüssen zugreifen. Auch die Getränkevielfalt ließ keine Wünsche offen. Am Ende des Konzerts wurden die Musiker mit kräftigem Applaus belohnt.