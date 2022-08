Viele Gäste, aber zu wenig Personal im Hotel Freihof in Hiddenhausen

Nach der Corona-Pandemie haben die Menschen wieder Lust, zu reisen. Das ist einerseits gut für die Gastronomie- und Hotelbranche. Andererseits stellt es sie auch vor ein Problem: Denn sie finden kein Personal. So wie das Hotel Freihof in Hiddenhausen.

Die Gäste kommen wieder – aber Personal ist nicht in Sicht. Das Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe ächzt unter der Personalknappheit, auch im Kreis Herford. 45 Prozent mehr offene Stellen als im Vorjahr und sogar doppelt so viele wie Mitte 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie: So zitiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten die Statistik der Bundesagentur für Arbeit.