Volles Haus beim Embryo-Konzert in Hiddenhausen

Hiddenhausen

Als eine Band, „die schon immer ein großes Interesse an anderen Kulturen und an fremden Klängen hatte“, hat Konzertorganisator Günter Scheding das Musikerkollektiv Embryo angekündigt. Am Sonntagnachmittag spielte die Jazz- und Weltmusikformation vor gut 200 Gästen im kleinen Park auf Gut Hiddenhausen.

Von Daniela Dembert