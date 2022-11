„Zwischen ‚Rumpelkammer‘ und Heimatmuseum 3.0 – Qualitäten, Entwicklungspotenziale und Ehrenamt in kleinen Museen“ lautete der Titel des Fachvortrags bei der 40. Auflage der Konferenz für Orts- und Regionalgeschichte auf Gut Bustedt. Es referierte die Historikerin und Museumsberaterin Dr. Beate Bollmann.

Konferenz für Orts- und Regionalgeschichte auf Gut Bustedt in Hiddenhausen

Die Referentin vertritt die These, dass gerade die kleinen Heimatmuseen über spezielle Qualitäten verfügen können. „Die machen sich meistens in den Besonderheiten der Räumlichkeiten bemerkbar, denn häufig sind diese Museen in historischen Gebäuden untergebracht“, meint Bollmann. Sinnliches, ganzheitliches Erleben werde durch knarzende Deelen, den Geruch von altem Holz oder handwerklichen Arbeiten angeregt.