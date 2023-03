Vor der Eröffnung: So sieht es im Nahkauf in Hiddenhausen aus

Familie Schwenn baut Rewe-Markt in Sundern um

Hiddenhausen

Wenige Stunden noch, dann eröffnet der Nahkauf Familie Schwenn in Hiddenhausen. Dennis und Tatjana Schwenn haben den ehemaligen Rewe-Markt in Sundern neu gestaltet. Doch vor der Eröffnung am 9. März ist noch einiges zu tun.