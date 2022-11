Weihnachtsmarkt auf Gut Bustedt am 4. Dezember

Hiddenhausen

Der Charme einer tschechischen Märchenverfilmung liegt in der Luft, wenn auf Gut Bustedt in Hiddenhausen am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr der Weihnachtsmarkt öffnet: Am Ufer des Burggrabens sitzen ein paar Gänse, Ziegen grasen auf der Wiese und Mitglieder des Lions Clubs Enger-Spenge werden als Brückenposten gewandet die Besucher begrüßen.

Von Daniela Dembert