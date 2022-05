Weit mehr als Hochzeiten

Die 29-Jährige ist unlängst gefragt worden, ob sie an einem zweiwöchigen Lehrgang mit Prüfung in Bad Salzschlirf teilnehmen möchte, um die Qualifikation zur Standesbeamtin zu erhalten. Nun verstärkt die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde Hiddenhausen seit Kurzem das Team im Standesamt, zu dem auch Jörg Luttmann und Petra Wittenberg-Knopff gehören.

Nach der Ernennung zur Standesbeamtin durch Bürgermeister Andreas Hüffmann darf Ann-Kathrin Nedderhoff nun alle personenstandsrechtlichen Aufgaben im Standesamt der Gemeinde Hiddenhausen bearbeiten. Dazu zählen zweifelsohne die Trauungen. Und die haben aktuell Hochkonjunktur. „Der Mai ist der stärkste Monat, wenn es um Hochzeiten geht“, sagt die Standesbeamtin. 25 Paare sind in diesem Jahr bereits getraut worden, aktuell sind es vier bis fünf pro Woche. Getraut wird auf Gut Bu­stedt und in der Museumsschule, das Trauzimmer im Rathaus wird gerade eher vom Bürgerbüro für die Anmeldung der Ukrainer genutzt.

Auch in Hiddenhausen gibt es Hausgeburten

Auch wenn bei Standesbeamten zumeist an Eheschließungen gedacht wird, ist die Aufgabe deutlich vielfältiger. Dies musste auch Ann-Kathrin Nedder­hoff in ihrem privaten Umfeld mehrfach erklären. „Wenn ich erzählt habe, dass ich jetzt Standesbeamtin bin, habe ich die klassische Reaktion zu hören bekommen: Dann verheiratest du ja jetzt Leute“, erzählt sie. Zu den Aufgaben von Standesbeamten gehört aber auch das Beurkunden von Todesfällen, Vaterschaftsanerkennungen und Geburten.

Letzteres kommt in Hiddenhausen eher selten vor, da grundsätzlich der Geburtsort, in der Regel ein Krankenhaus, zuständig für die Beurkundung ist. Aber auch in Hiddenhausen gibt es Hausgeburten. Die Standesbeamten beurkunden außerdem Namenserklärungen und prüfen ausländische Entscheidungen. Zudem werden im Standesamt Anträge auf Einbürgerungen entgegengenommen, über die der Kreis entscheidet.

Ann-Kathrin Nedderhoff ist seit Beginn ihrer Ausbildung im August 2012 bei der Gemeinde Hiddenhausen beschäftigt. Nach Ausbildungsende ist sie im Ordnungsamt eingesetzt worden und dem seither treu geblieben. Das Standesamt ist ein Bereich des Ordnungsamtes.