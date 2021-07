Weniger Feiern, weniger Getränkeverkauf

Hiddenhausen (WB)

Längst nicht so feuchtfröhlich wie in anderen Jahren sind die jüngsten Silvesterfeiern verlaufen. Darin spiegelt sich das Coronajahr 2020, das sich auf viele Branchen auswirkt. In puncto Feiern sind besonders diejenigen betroffen, die mit dem Verkauf von Getränken ihren Lebensunterhalt verdienen – so auch der Hiddenhauser Jörn Wessel.

Daniela Dembert