Wenn eine Kirche strahlt

Fenster an Südseite von St. Gangolf in Hiddenhausen werden beleuchtet – Paulus erscheint in neuem Licht

Hiddenhausen

In diesen Tagen lohnt sich, am späteren Nachmittag oder abends einen Spaziergang zur St. Gangolf-Kirche in Hiddenhausen zu machen. Seit Ende November werden die Fenster an der Südseite der Ev.-luth. Kirche entlang der Löhner Straße vom Innenraum aus beleuchtet.